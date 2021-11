Caponago

Pensava forse di farla franca, ma non aveva fatto i conti con gli occhi elettronici sempre vigili sul territorio

Ha pensato (male) di sbarazzarsi dei propri rifiuti gettandone un sacco nei cestini a bordo strada, senza però fare i conti con le telecamere. Così i vigili di Caponago gli hanno riportato a casa tutta l'immondizia. Accompagnata ovviamente da una doverosa lavata di capo.

Beccato dalle telecamere a gettare spazzatura in strada: i vigili gliela riportano a casa

Il fattaccio è stato ripreso dagli occhi elettronici attivi in paese e successivamente pubblicato dal sindaco Monica Buzzini. Nel video si vede in maniera inequivocabile un uomo avvicinarsi al cestino con un sacco di rifiuti in mano e depositarlo nel contenitore. Non senza fatica, visto che le dimensioni del sacco lasciano poco spazio ai dubbi. La Polizia locale, una volta visionate le immagini, lo ha rintracciato e si è presentata alla sua porta, portando con sé l'immondizia. Insieme ad essa, ovviamente, una sonora ramanzina.

"A Caponago le telecamere funzionano"

Non è la prima volta che gli agenti sono costretti ad agire con le maniere "forti" nei confronti di cittadini incivili che scambiano i cestini stradali per discariche domestiche. E questo soprattutto grazie al monitoraggio del territorio effettuato attraverso l'utilizzo delle telecamere di sorveglianza, strumenti che in questo caso si rivelano molto più che utili all'interesse della collettività.