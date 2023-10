"Bella ciao Luigi", Arcore dice addio ad uno dei padri fondatori della Sinistra

La politica arcorese, in particolare il mondo della Sinistra, piange uno dei suoi padri fondatori. Un vero pilastro che con il suo carisma e la sua grande capacità di volgere lo sguardo sempre verso le persone più bisognose ha saputo scrivere pagine importanti nel mondo del Sociale ma non solo.

Arcore dice addio a Luigi Morganti. Il politico, arcorese doc e storico segretario cittadino del Partito Comunista, si è spento ieri, lunedì 2 ottobre. L'uomo lascia la moglie Pinuccia, i figli Emanuela e Maurizio (entrambi molto conosciuti in città per via del loro impegno tra le forze dell'ordine) e i parenti tutti.

Più vite in una vita

Più vite in una vita. Si potrebbe riassumere così l'esistenza dell'82enne, sempre orientata verso un aiuto concreto con chi aveva bisogno, accanto ai più deboli. Morganti fin dalla giovane età sposò i principi del comunismo. Un vero credo che lo portò anche ad assumere l'incarico di segretario cittadino e di consigliere comunale ad Arcore.

Un impegno, quello verso la politica, che era una vera passione, fondata fondata su grandi ideali e valori d'altri tempi, che lo portarono a ricoprire anche l'incarico di assessore ai Servizi Sociali. Ultimamente era un militante di Rifondazione comunista.

Ma la lunga lista delle attività portate avanti da Morganti non si esaurisce certo qui. Alla Peg-Perego di Arcore ha ricoperto l'incarico di sindacalista. E poi ancora, con il passare degli anni, ha dato un aiuto concreto all'interno del'Anpi cittadina e ha continuato la sua attività attività sindacale all'interno del sindacato Spi-Cgil di Largo Arienti fino a qualche mese fa.

"Un amico vero, autentico, sempre coerente con i suoi ideali"

A tracciare un ricordo di Morganti ci ha pensato l'ex sindaco Rosalba Colombo.

"La notizia della morte di Luigi mi ha colpita molto perchè io e lui ci conoscevamo da oltre 50 anni e con lui se ne va anche un pezzo del mio percorso politico - ha sottolineato l'ex sindaco - Con Luigi se ne va una persona innanzitutto leale, trasparente e sempre coerente con le proprie idee. Da sindacalista alla Peg prima e poi da assessore ai Servizi sociali si è sempre dimostrata una persona attenta alle esigenze, alle necessità e alle problematiche del mondo del lavoro e del Sociale. A me poi piaceva molto perchè non ha mai perso la dimensione umana della vita. Era bello trascorrere con lui serate di divertimento e risate. Amava ballare, amava la vita. Domani (mercoledì ndr) non potrò mancare per l'ultimo saluto".

Domani, mercoledì, le esequie

Le esequie dell'82enne verranno celebrate domani, mercoledì 4 ottobre, alle ore 10 nella chiesa di Sant'Eustorgio. Chi volesse porgere un ultimo saluto a Morganti lo potrà fare fino alle 18 di oggi, martedì 3 ottobre, nella casa del commiato di Arcore che si trova in via Mantegna 97.