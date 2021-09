Bellusco dice addio allo storico imprenditore. Paese in lutto per la scomparsa di Angelo Colombo, fondatore insieme ai fratelli dell'attuale Co.Ge.Fin.

Aveva 81 anni

Imprenditoria belluschese (ma non solo) in lutto. Nella giornata di mercoledì, infatti, si è spento all’età di 81 anni Angelo Colombo, uno dei tre fondatori del Gruppo Colombo, holding che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per tutto il territorio nazionale. Era stato proprio lui, in compagnia del fratello maggiore Felice e di quello minore Carlo, a creare nel 1957 la "Zincatura Colombo", pietra angolare di una holding capace nel corso degli anni di acquisire numerose realtà del territorio, dalla "Smir" alla "Mebel", dalla "Zincol" alla "Imova", dalla "Philco" alla "Pontenossa".

