Besana Brianza piange Manrico Casali. Il noto fotografo si è spento nella giornata di sabato 21 marzo. Tantissimi i ricordi sul gruppo cittadino.

La città di Besana in Brianza si stringe attorno al dolore dei familiari per la perdita di Manrico Casali, noto come fotografo e impegnato attivamente in tantissime attività cittadine.

Manrico Casali, conosciutissimo, si è spento nella giornata di sabato 21 marzo.

Il ricordo di Alessandro Corbetta

Sono in molti a ricordarlo in queste ore. Sul gruppo cittadino “Besana Brianza News” si leggono molti ricordi tra cui anche quello del consigliere regionale Alessandro Corbetta che ha scritto:

Eri sempre presente nella vita besanese, testimoniandola con le tue foto e le tue riprese e arricchendola con il tuo sorriso e il tuo accento emiliano. Grazie di tutto Manrico Casali, vinceremo la battaglia contro questo virus infame anche per te!

Che la terra ti sia lieve.

L’impegno nella Bottega di Missaglia

Manrico Casali era anche socio da oltre 20 anni della Bottega dell’Arte di Missaglia, di cui ha fotografato e ripreso decine di manifestazioni nel corso degli anni

L’ultimo aggiornamento del sindaco

Il sindaco di Besana Emanuele Pozzoli ha pubblicato proprio nella serata di ieri, lunedì 23 marzo, un aggiornamento sui contagi in città. Contagi che sono saliti a 21. Decine le persone in sorveglianza attiva. LEGGI QUI I DETTAGLI

