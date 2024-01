Besana, doppio colpo dei ladri nel cineteatro

Doppio furto al cineteatro «Edelweiss» di Besana in Brianza. Due episodi nel giro di pochi giorni tra la fine del 2023 e l’inizio del nuovo anno.

Doppio colpo dei ladri

La struttura parrocchiale di piazza Cuzzi, molto cara ai besanesi per le offerte cinematografiche e non solo che propone, è stata presa di mira da una banda di ladruncoli. Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre i malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nel cineteatro rompendo il lucchetto della porta che dal cortiletto dell’oratorio porta al bar del cinema. Hanno svuotato il fondo cassa della biglietteria, poco più di 140 euro, portandosi via anche una ventina di euro e qualche monetina dal bar.

«Non contenti, sono riusciti ad entrare una seconda volta, nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio con le stesse modalità, hanno rovistato nei cassetti e mangiucchiato qualche caramella - ci ha raccontato Diego Cazzaniga, tra i volontari che animano la struttura parrocchiale - Siamo davvero amareggiati perché coloro che sono entrati a fare danni, non riescono a capire e comprendere cosa significa mettersi a disposizione per la comunità, hanno fatto un danno a tutta la comunità e questo ci dispiace».

La struttura, ricordiamo, è gestita da molti volontari che si mettono a disposizione per offrire un ottimo servizio di svago e di intrattenimento con una programmazione per tutte le famiglie.

Le indagini continuano

Purtroppo quanto accaduto all’Edelweiss è solo l’ennesima scorribanda firmata presumibilmente dalla stessa mano entrata in azione tra novembre e dicembre, prima nelle casette di legno del «Villaggio di Natale» di fronte alla Basilica e poi al centro anziani di via Viarana. Mano che potrebbe avere i giorni contati perché i Carabinieri della caserma cittadina - ai quali i volontari del cineteatro si sono rivolti dopo i colpi subiti - stanno lavorando per dare un nome e un volto ai ladri. Tanto che settimana scorsa sia il sindaco Emanuele Pozzoli che Diego Cazzaniga sono stati convocati in caserma per aggiornamenti sulle indagini in corso.