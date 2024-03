Besana, è crollata la grotta della Madonna

Non ha retto all’abbondante pioggia caduta nei giorni scorsi. Si è letteralmente sgretolata l’antica grotta della scuola dell’infanzia di Villa Raverio, frazione di Besana in Brianza, rovinando in parte sull’adiacente terreno di proprietà comunale.

Tanti i ricordi legati alla grotta

Si ergeva sul retro della materna di via Mandioni, quest’ultima chiusa dal giugno del 2022 dopo 110 anni di servizio alla comunità. Tanti i ricordi legati alla grotta dove era custodita la statua della Madonna: dal rosario celebrato nel mese di maggio alla processione con l’ulivo la Domenica delle Palme fino al corteo dei Magi all’Epifania. Senza dimenticare la messa che dava inizio all’anno scolastico dei piccoli alunni dell’asilo della frazione.