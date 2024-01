Besana piange Alfeo Contò, carabiniere in congedo e pilastro della Polisportiva

Arma dei Carabinieri e Polisportiva Besanese in lutto. Si è spento Alfeo Contò, appuntato in congedo e pilastro della società biancorossa. Aveva 98 anni. I funerali saranno celebrati venerdì 19, alle 14,30, nella Basilica Romana Minore di Besana in Brianza.

"Ha seguito con passione e dedizione la Polisportiva fin dalla sua nascita"

Serio e allo stesso tempo affabile, sempre disponibile, Contò "ha seguito con passione e dedizione la Polisportiva fin dalla sua nascita - ricordano consiglieri, amici e soci sul sito internet della società - Alcuni soci delle origini allora molto giovani, lo ricordano nei primi anni ‘70 alla guida del pulmino rosso e bianco, girare per le frazioni della nostra Besana per raccogliere i ragazzini e accompagnarli nella palestra geodetica di via Garibaldi ai corsi di avviamento allo sport. Erano altri tempi… ma quello spirito di servizio gratuito di cui è stato esempio, accompagna ancora tutti noi e ci stimola ad essere propositivi per offrire sempre nuove opportunità a tutti, soprattutto ai più piccoli".

"In Polisportiva - prosegue il ricordo - il suo incarico principale è stato la gestione della segreteria. Compito che ha svolto con dedizione e precisione, attento ai dettagli e rigoroso nei richiami, da buon carabiniere che è stato nella sua vita professionale. Per quanto ha potuto ha cercato, nella sua lunghissima esperienza in segreteria, di adeguarsi alle sempre nuove modalità di gestione senza mai arrendersi all’incalzare degli anni. Lo ricordiamo alle prese con il computer, tecnologia per lui estremamente complicata, che ha imparato ad utilizzare in età già avanzata per rimanere all’altezza del suo incarico nel migliore dei modi. E come dimenticare i suoi archivi… faldoni rigonfi di documenti catalogati con la sua calligrafia impeccabile, da uomo di altri tempi".

"Era fiero di aver indossato l'uniforme"

Anche la sezione caratese dellAssociazione Nazionale Carabinieri si è stretta intorno ai figli di Contò - Ezio e Giorgio - e a tutti i suoi famigliari.

"Grati per la tua sempre dimostrata fierezza e attaccamento alla nostra Benemerita Arma", il messaggio scritto sui manifesti funebri affissi in città.