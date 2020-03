Besana piange la storica collaboratrice della parrocchia

La comunità di Besana piange un altro dei suoi pilastri. Dopo Manrico Casali, oggi, lunedì, l’addio a Lorenza Lanfranchi, storica ed amatissima collaboratrice dell’oratorio di piazza Cuzzi. Aveva 82 anni.

Ciao, mitica Lory

Lory, così la chiamavano in tanti a Besana. Tanti, di tutte le età, che le volevano davvero bene. Tanti che la consideravano una seconda mamma, che sapeva metterti in riga ed insieme era capace di gesti di profonda generosità. Lorenza Lanfranchi era ricoverata all’ospedale, dove si è spenta a causa del Coronavirus.

Volontaria instancabile del centro parrocchiale, nel 2018 era stata festeggiata proprio nel “suo” oratorio per l’importante traguardo degli 80 anni. Un nutrito gruppo di ragazzi e volontari – con lo “zampino” del parroco, don Mauro Malighetti, e del coadiutore, don Fabrizio Vismara – aveva voluto organizzarle una piccola festa a sorpresa. Non era mancata la torta, piena di panna e frutta. Un bel modo davvero per dirle ancora una volta grazie per il suo impegno a favore della comunità, a partire da quella dei più giovani.

