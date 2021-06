Intervento dell'ambulanza nella notte a Trezzo per soccorrere un giovane di 25 anni che si è sentito male dopo aver bevuto troppo.

Beve troppo e si sente male: 25enne soccorso a Trezzo

Secondo le informazioni riportate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza erano circa le 2.30 quando i volontari della Croce azzurra di Trezzo si sono portati in piazza San Bartolomeo dove poco prima un ragazzo di 25 anni si era sentito male dopo qualche bicchiere di troppo. Fortunatamente si è trattato di un intervento scattato in codice giallo ma subito derubricato a verde in quanto il giovane si è ripreso in breve tempo. Per il 25enne è stato comunque necessario il trasporto in ospedale a Vimercate per ulteriori accertamenti.

Gli interventi di soccorso nella serata di ieri

Nella serata di ieri invece sono stati tre gli interventi di rilievo: sulla A4, all'altezza dell'Area di servizio Brianza Nord è stata soccorsa una donna di 76 anni, coinvolta in un infortunio la cui dinamica al momento non è chiara. L'anziana fortunatamente non ha riportato serie conseguenze ed è stata trasferita al Policlinico di Monza in codice verde.

Più serie le condizioni del 42enne che è stato soccorso poco prima delle 22 in via Milano a Seregno a causa di una caduta. L'uomo, subito assistito dai volontari locali, è stato trasportato al San Gerardo in codice giallo. Infine segnaliamo, sempre ieri sera poco dopo le 21, un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto avvenuto in via Casati ad Arcore. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce bianca di Besana che hanno prestato le prime cure ad un 17enne rimasto a terra a seguito dello scontro. Il ragazzo, in buone condizioni generali, è stato trasportato all'ospedale di Vimercate in codice verde.

Nella serata di ieri si è verificato anche un grave incidente a Monza: coinvolto un 33enne trasportato in codice rosso al San Gerardo LEGGI QUI L'ARTICOLO