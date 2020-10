In fiamme un quadro elettrico in via Cesana e Villa, a Biassono.

In fiamme un quadro elettrico

Principio d’incendio ieri (venerdì 2 ottobre 2020) nel tardo pomeriggio a Biassono, in centro. L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 19. Alcuni passanti hanno sentito un forte odore di bruciato e notato del fumo uscire da un quadro elettrico, immediatamente hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno spento la fiammata prima che potesse propagarsi. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona. Un paio di ore dopo si è registrato un black out nella vicina via Veneto.

