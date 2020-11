Biassono, le date degli Open day online

Ecco le date degli Open day online a Biassono.

Open day online a Biassono

Gli Open day dell’istituto comprensivo Sant’Andrea che riunisce i plessi delle primarie Aldo Moro e Sant’Andrea e la media Verri, quest’anno saranno a distanza. L’appuntamento per i due plessi delle primarie è previsto per martedì 1 dicembre alle 18.30. In quell’occasione la dirigente scolastica Mariagnese Trabattoni, con i docenti dello staff di dirigenza, incontrerà i genitori per la presentazione dell’offerta formativa nonchè della presentazione virtuale dei plessi per conoscere gli spazi e gli ambienti.

Il secondo appuntamento per la presentazione della scuola secondaria di primo grado Verri è previsto per il 2 dicembre alle 18.30. Una scuola dunque sempre aperta al mondo e attenta alle proprie radici, da sempre attenta alla formazione, educazione e convivenza democratica, della formazione e dell'inclusione per la valorizzazione di ogni persona. La dirigente scolastica organizzerà un incontro a distanza per illustrare le modalità di iscrizione alle classi prime giovedì 10 dicembre alle 19 per la scuola media e alle 18 per le primarie. Per seguire gli Open day, si invita a collegarsi al sito: www.iscobiassono.edu.it con le informazioni per connettersi ai relativi incontri.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da oggi, martedì 24 noembre 2020.