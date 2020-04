Open day virtuale all’Asilo San Giuseppe di Arcore DATA E ORARI

Open day virtuale all’Asilo San Giuseppe di Arcore. Appuntamento il 25 aprile alle ore 15 per una visita direttamente dal pc di casa.

Open day virtuale all’Asilo San Giuseppe di Arcore

Con gli asili e le scuole chiuse da due mesi e con la consapevolezza ormai che non ci sarà riapertura prima di settembre, gli staff scolastici si stanno organizzando per consentire ai genitori di scegliere l’istituto più adatto ai loro bambini. Gli open day quindi si trasformano. Da incontri a scuola, diventano visite virtuali.

E’ quello che hanno pensato anche all’Asilo San Giuseppe di Arcore. La dirigenza ha infatti organizzato per sabato 25 aprile, alle ore 15, l’Open day virtuale.

Partecipare, spiegano gli organizzatori, è semplicissimo: basterà seguire la pagina Facebook e il sito web della scuola (www.asilosangiuseppe.com) in cui verrà pubblicato il link di accesso all’evento. Con un click e si potrà seguire, direttamente da casa, la presentazione in streaming: in diretta ci saranno la coordinatrice e le referenti di settore della scuola. Si potranno fare domande live, scaricare le brochure e scoprire la proposta didattica educativa della scuola e i motivi per cui scegliere la nostra struttura.

La scuola spiegata dalle maestre

“Crediamo in un asilo che possa offrire quotidianamente ai bambini la possibilità di avere incontri con più materiali, più linguaggi, più punti di vista, di avere contemporaneamente attive le mani, il pensiero e le emozioni, valorizzando l’espressività e la creatività di ciascun bambino e dei bambini in gruppo. Sia al nido che alla scuola dell’infanzia lavoriamo perché ogni giorno ci siano sperimentazioni ed esperienze che portino il bambino ad una scoperta autonoma, a raggiungere la giusta autonomia nelle competenze e nei rapporti con i coetanei e con bambini più piccoli, più grandi e con gli adulti. Cerchiamo di costruire ogni giorno un asilo che promuova la vita all’aria aperta e in mezzo alla natura, (grazie agli ampi spazi esterni di cui disponiamo) l’attenzione ai materiali naturali, al rispetto dell’ambiente. Uno dei nostri obiettivi è quello di porre l’accento sull’importanza di fare esperienze, che arricchiscono la vita di ognuno di noi e riempiono il nostro bagaglio, e dei rapporti con gli altri.”

I genitori interessati che non riuscissero a seguire l’Open Day virtuale nella giornata del 25 aprile potranno contattare la segreteria e fissare un appuntamento per poter parlare con la coordinatrice, per avere informazioni educative e didattiche e per poter trovare la miglior soluzione di frequenza.

TORNA ALLA HOME