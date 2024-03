Biassono, quattro indagati per la morte del 16enne deceduto durante una corsa in moto

Ci sarebbero almeno quattro indagati per la morte di Cristian Donzello, il 16enne che un anno fa perse la vita durante una corsa in moto nella zona industriale di Biassono.

I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno sequestrato computer e telefonini ai due presunti organizzatori del motoraduno avvenuto il 13 marzo 2023 in via Friuli a Biassono. Durante una prova di accelerazione a perdere la vita tragicamente fu Cristian Donzello dopo un terrificante schianto con un'auto.

La tragedia un anno fa in via Friuli a Biassono

Tra le almeno quattro persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Monza, ci sarebbero anche due giovani poco più che diciottenni. Sono quelli che avrebbero dato vita al raduno, attraverso messaggi e avvisi diffusi su Instagram nei giorni precedenti.

Il sequestro, come detto, è stato operato dai Carabinieri di Monza, nell'ambito dell'indagine che ipotizza il reato di omicidio colposo e la violazione del Codice della Strada nella parte in cui viene punito chi organizza e prende parte a "competizioni non autorizzate in velocità, con veicoli a motore". Norma che - nel caso in cui dallo svolgimento della "competizione" derivi la morte di qualcuno - prevede pene che vanno dai 6 ai 12 anni e che, in questo caso, potrebbero salire fino a 13 visto che la vittima era minorenne.

Il tragico filmato sul web

Cristian Donzello, durante una prova di velocità, si era schiantato a tutta velocità contro un'auto che, in quel momento, stava accostando per parcheggiare nella zona industriale. Anche il conducente del veicolo è indagato, assieme ad almeno uno dei partecipanti alla gara. La scena, ripresa dai tanti presenti, era poi finita sul web.

Uno schianto terribile, con sequenze agghiaccianti nelle quali si vedeva il corpo del sedicenne sbalzato dalla sella oltre la vettura.

Donzello, residente a Monza nel quartiere San Rocco, viaggiava su una "motard" assieme ad altri motociclisti che sgasavano in via Friuli tra i capannoni della zona industriale di Biassono davanti agli occhi di centinaia di spettatori disposti sui due lati della strada. Sulla traiettoria delle moto, lanciate a grande velocità, era comparsa all'improvviso una Volkswagen Polo grigia impegnata in una svolta a sinistra. La violenza dell'impatto aveva provocato lo sfondamento del cofano dell'auto.

Ai funerali del 16enne aveva partecipato poi una folla di centinaia di amici appassionati di motori che aveva paralizzato l'intero quartiere di Monza. Proprio nei giorni scorsi, in occasione dell'anniversario della scomparsa di Cristian, moltissimi ragazzi e giovani si sono dati appuntamenti a Biassono sul luogo della tragedia per lasciare fiori, messaggi e oggetti in suo ricordo.