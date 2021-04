Bilancio settimanale Covid: scendono i contagi, non le vittime. Da inizio pandemia nella nostra Provincia i morti per coronavirus sono 2.322.

Sono calati in modo importante i casi di coronavirus nell’ultima settimana in Provincia di Monza e della Brianza. Dal 5 all’11 aprile se ne sono infatti registrati 1.491 contro i 2.347 della settimana precedente. Ben 856 in meno, per un calo pari al 36,5%.

Ricordiamo che già la settimana scorsa i contagi erano in calo rispetto a sette giorni prima, anche se non in modo così significativo. La zona rossa, insomma, pare avere sortito gli effetti sperati. Alla data odierna i contagi in Provincia MB sono complessivamente 72.685, pari all’8,32% della popolazione. Ricordiamo che questa cifra comprende sia le persone attualmente malate, che quelle guarite e decedute.

Non calano purtroppo le vittime

A fronte di una calo sensibile di contagi lo stesso non si può purtroppo per le vittime, che da inizio pandemia nella nostra provincia sono complessivamente 2.322, dati ufficiali di Regione Lombardia.

Nell’ultima settimana ci hanno lasciato altre 67 persone, perlopiù anziane. La scorsa settimana i decessi registrati erano stati 58. In Lombardia da inizio pandemia sono morte 31.753 persone, il 75,78% aveva più di 75 anni e il 16,98% tra i 65 e 75 anni. Ciò significa che quasi il 93% dei morti aveva più di 65 anni, praticamente più di 9 su 10. Per questo è importantissimo proteggere con il vaccino soprattutto le persone più in là con gli anni.