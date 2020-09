Bimbi nati a Vimercate: per i papà nuova fascia oraria per le visite in Ostetricia. Da oggi si può accedere anche dalle 12 alle 14.

Bimbi nati a Vimercate: novità per le visite in Ostetricia

Nuova fascia oraria per l’accesso al reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Vimercate.

Fino ad oggi era consentito la visita alle neomamme con neonati, nei giorni successivi al parto, dalle 18.00 alle 20.00. D’ora in avanti per i papà sarà possibile anche dalle 12.00 alle 14.00, seguendo rigorosamente le indicazioni del personale della struttura e della sala parto.

Accesso in sicurezza

Ai papà o alle persone che la puerpera indicherà (dovrà essere sempre la stessa), sarà garantita dagli operatori del reparto un percorso di sicurezza, con la rilevazione della temperatura corporea, la compilazione di una autodichiarazione circa la sintomaticità e la non esposizione a caso accertato o sospetto COVID nei precedenti 14 giorni, la disinfezione delle mani con gel idroalcolico e la disponibilità di un camice monouso.

Il visitatore, che dovrà essere munito di mascherina, potrà permanere esclusivamente all’interno della stanza di degenza.

