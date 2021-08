Bimbo resta chiuso in macchina, la mamma spacca il finestrino per liberarlo. Attimi di paura ad Arcore, nel parcheggio del supermercato "Tigotà", dove poco dopo mezzogiorno il dramma è stato evitato grazie alla prontezza di spirito della donna.

I fatti sono avvenuti all'interno del polo commerciale di via Gilera, al confine tra la frazione di Bernate e Usmate Velate. La donna aveva appena adagiato il bimbo di soli tre anni nel seggiolino della macchina, ma mentre stava per caricare anche la spesa nel baule, l'auto si è chiusa, intrappolando il piccolo al suo interno. La mamma ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco di Monza e un'ambulanza da Vimercate, ma prima che i pompieri potessero intervenire, la donna ha preso l'iniziativa e ha spaccato il finestrino del veicolo. Raggiunta la maniglia della portiera, è così riuscita a liberare il proprio figlioletto. Un grande spavento per tutti, dunque, anche se fortunatamente nessuno ha riportato ferite serie.