Binzago piange Egidio Boga, ex presidente del centro anziani

Scomparso a 89 anni Egidio Boga, ex presidente del centro anziani di via Romagnosi a Cesano Maderno: per il quartiere di Binzago rappresentava un'istituzione.

Binzago in lutto

Per Binzago era una vera e propria istituzione: l’impegno in parrocchia e in oratorio, il decennio alla presidenza dell’Associazione anziani, la fondazione del Tab. Si è spento a 89 anni Egidio Boga. Classe 1934, nato e cresciuto a Binzago, nel 1960 si era sposato con Nanda e dal matrimonio sono nati i figli Luigi e Cristina. Ex impiegato all’Acna di Cesano, Boga era fiero delle sue origini binzaghesi. Nel corso della sua vita si è speso moltissimo per il quartiere:

"Era stato segretario della sezione di Binzago della Dc – raccontano i figli – La passione per il teatro lo aveva portato a fondare il Tab, Teatro Amico Binzago, che era la più antica delle compagnie teatrali amatoriali cesanesi. Era uomo di fede e ogni domenica leggeva le letture alla Messa delle 18. Per tanti anni si era impegnato anche in oratorio nell’organizzazione dei tornei serali di calcio, mentre nel periodo natalizio per decenni è stato fautore del presepe".

Presidente del centro anziani per tre mandati

Boga è stato presidente dell’Associazione anziani di via Romagnosi per tre mandati, nei primi anni Duemila. In quel periodo si era molto attivato per promuovere il servizio dell’Auto-amica. Oltre che spendersi per la comunità binzaghese, Boga era anche consigliere nel Cda della Casa di riposo Ronzoni Villa di Seregno:

"Questo prima che la Casa di riposo entrasse a far parte della Fondazione Don Gnocchi – spiega Luigi – Aveva seguito la fase dell’ampliamento. Era un uomo di buon cuore, estremamente disponibile, ma era anche testardo – aggiungono i figli - Quando era convinto che una cosa fosse giusta, era difficile fargli cambiare idea".

Tifoso interista, da quattro anni Boga conviveva con una grave malattia che lo ha portato via a mezzogiorno di sabato 26 agosto. Nel pomeriggio di lunedì 28 sono stati celebrati i funerali nella chiesa della Beata Vergine Immacolata, nella sua Binzago.