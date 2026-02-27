Black out in città, due pendolari restano intrappolati nell’ascensore della stazione

In piazza Mazzini sono accorsi agenti della Polizia Locale, pompieri e tecnici di Ferrovie Nord.

Due pendolari restano bloccati nell’ascensore della stazione ferroviaria: è in corso in questi minuti l’intervento di Polizia Locale, Vigili del Fuoco e tecnici di Ferrovie Nord in piazza Mazzini a Seveso.

Pendolari bloccati nell’ascensore della stazione

A causa di un black out che ha interessato diverse zone della città nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, l’ascensore della stazione ferroviaria si è fermato mentre all’interno c’erano due pendolari.

Sul posto Polizia Locale, pompieri e tecnici di Ferrovie Nord

Una volta lanciato l’allarme in piazza Mazzini sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, ai comandi di Roberto Curati, oltre ai Vigili del Fuoco e ai tecnici di Ferrovie Nord. In questo momento sono al lavoro per liberare le persone rimaste intrappolate.