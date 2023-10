Blitz di CasaPound a Desio: manifesti abusivi e scritte neofasciste

Blitz di CasaPound a Desio: in via Roma manifesti abusivi che chiedono il blocco navale e scritte neofasciste. Il Pd: "La città è stata sfregiata".

Dura condanna del Partito democratico dopo il blitz notturno di CasaPound in via Roma:

"Desio si risveglia sfregiata da scritte e manifesti apparsi in via Roma, una delle vie principali che costeggia il parco cittadino, fiore all'occhiello di Desio appena riaperto dopo i fatti del 24 luglio - afferma il Pd locale in una nota - Opera, probabilmente, di un blitz notturno. Il Pd di Desio condanna questa azione non certo frutto di una bravata, dato che, oltre alle scritte, sono stati affissi manifesti che richiedono programmazione, ideazione e stampa. Non sono tollerabili azioni di questo genere e ci aspettiamo una immediata presa di posizione da parte dell’Amministrazione comunale che, oltre a rimuovere tempestivamente questa vergogna, stigmatizzi con forza quanto accaduto".