Blitz nella casa disabitata, denunciati due marocchini

Blitz dei Carabinieri in una casa disabitata in via Palestrina a Barlassina: all’interno sono stati trovati due marocchini che bivaccavano, denunciati per violazione di domicilio e uno dei due anche perché irregolare sul territorio.

Blitz dei Carabinieri in via Palestrina

L’intervento dei militari della stazione di Seveso e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno è scattato domenica 23 aprile 2023 intorno alle 10.30, dopo aver ricevuto la segnalazione di movimenti sospetti all’interno di una casa tra via Palestrina e via Rossini, da tempo non abitata, di proprietà di una donna residente a Varedo.

Due marocchini bivaccavano in una casa disabitata

In quell’area c’è anche un’altra abitazione chiusa da tempo. Evidentemente i due marocchini, uno del 1988 e uno del 2001, senza fissa dimora, approfittando del fatto che le strutture non fossero frequentate, hanno pensato bene di intrufolarsi in una delle due, dopo aver spaccato la porta di ingresso.

Denunciati per violazione di domicilio, uno è anche irregolare

Accorsi in emergenza ipotizzando che si stesse perpetrando un furto, i militari dell’Arma hanno quindi fatto irruzione nell’abitazione trovando i due giovani di origine nordafricana che invece si stavano accampando all’interno dell’abitazione. I marocchini sono stati denunciati per violazione di domicilio e uno dei due, irregolare, anche per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato. E' stato quindi indirizzato verso la procedura di espulsione.