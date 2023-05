Blitz no vax in un supermercato di Lentate sul Seveso.

Ha sparso volantini contro i vaccini anti-Covid e i loro presunti effetti negativi e ha attaccato adesivi in segno di protesta nei confronti dell’Agenda 2030, con tanto di svastica a indicare la dittatura dello Stato. Blitz no vax sabato 13 maggio 2023 in un supermercato cittadino.

Una donna ha sparso volantini contro i vaccini

Intorno alle 13.30 una donna è entrata nel market e ha iniziato a sparpagliare per terra, tra gli scaffali, manifestini con frasi chiaramente no vax. In particolare facevano riferimento a presunti infarti e miocarditi che avrebbero colpito i più giovani a seguito delle vaccinazioni anti-Covid: «Non possono essere la normalità. Proteggete i vostri figli, questo vaccino uccide!».

Adesivi contro l'Agenda 2030

Non solo: la donna ha anche appiccicato degli adesivi con la domanda «Adesso mangerai scarafaggi?», la scritta «Fuck Agenda 2030», il logo della W cerchiata e il simbolo della svastica. Scritte che rimandano chiaramente ai no vax, che durante il governo Draghi si battevano contro l’obbligatorietà del vaccino per il Covid. Un’evidente protesta contro l’Agenda per lo sviluppo sostenibile del World Economic Forum, che secondo i detrattori, che si considerano dei veri e propri «guerrieri», sarebbe un’altra dittatura, dopo quella sanitaria imposta durante la pandemia: ecco il perché delle svastiche, a indicare la dittatura nazi-fascista.

Poi è scappata, indagini in corso

Dopo aver disseminato volantini e stickers per il supermercato, la donna si è allontanata, facendo perdere le sue tracce. La sua incursione ha però suscitato paura tra i clienti e lo staff del supermercato, che hanno prontamente allertato i Carabinieri. Sul posto si sono portati i militari della stazione locale, che hanno avviato le indagini per rintracciare e identificare la responsabile.