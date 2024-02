Bloccati nell'ascensore del cimitero, arrivano i pompieri

Una brutta avventura che ricorderanno a lungo: bloccati nell'ascensore del cimitero di Arcore mentre cercano di raggiungere i loculi al piano seminterrato. Fortunatamente vengono "salvati" dai passanti che hanno immediatamente avvisato i Vigili del Fuoco.

Due uomini e tre donne salvati dai pompieri

I protagonisti dell'incredibile storia che vi stiamo per raccontare e che è accaduta ieri, domenica 25 febbraio, verso mezzogiorno, sono ben 5 persone (due uomini e tre donne anziane). I cinque si erano recati al cimitero, verso mezzogiorno, per la consueta visita domenicale ai parenti defunti e si trovavano al piano terra.

Vista l'età, per evitare di affaticarsi nel percorrere le scale in discesa, i cinque hanno pensato bene di utilizzare l'ascensore che, però, ha fatto il suo dovere a metà nel senso che è sceso per qualche secondo ma poi la porta si è bloccata e non si è aperta più.

Intrappolati e impauriti

I cinque sono rimasti intrappolati e hanno iniziato a urlare e a sbattere i pugni sulla porta dell'ascensore nella speranza che qualcuno da fuori li sentisse. Fortunatamente ad udire le loro lamentele sono stati un signore e la figlia piccola che hanno capito immediatamente la situazione e hanno allertato i Vigili del Fuoco che sono arrivati prontamente al camposanto cittadino per liberare i cinque anziani che non hanno riportato alcun danno fisico ma solo tanto spavento.