Bloccato da solo negli Stati Uniti, diventa una star dei social. Protagonista di questa singolare storia è Luca Petrogalli, 19enne di Camparada, che da un anno vive e studia Finanza alla University of Wisconsin-Whitewater.

Purtroppo però, a causa del lockdown dovuto all’emergenza coronavirus, il giovane si è ritrovato praticamente da solo all’interno di un campus che solitamente in condizioni normali arriva a ospitare anche 12mila studenti.

Da recluso a star dei social

Eppure Luca non si è perso d’animo e ha saputo gestire la non certo idilliaca situazione trasformandola in un’opportunità, diventando nel giro di qualche giorno una vera e propria star dei social network.

Una celebrità non certamente cercata, ma ugualmente trovata grazie all’umorismo e all’autoironia con cui il giovane ha affrontato la sua involontaria quarantena, ripresa e pubblicata video dopo video sul suo profilo Tik Tok, che ben presto ha iniziato a ricevere centinaia di migliaia di visualizzazioni in tutto il mondo.

LA STORIA INTEGRALE CON L’INTERVISTA A LUCA E’ SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA A PARTIRE DA OGGI, MARTEDI’ 19 MAGGIO

TORNA ALLA HOME