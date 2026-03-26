Bmw avvolta dalle fiamme, arrivano i Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, giovedì, ad Arcore. Verso le 9:30, un’auto, una Bmw, è stata completamente avvolta dalle fiamme all’incrocio tra via Monviso e via Parini, accanto alla scuola dell’infanzia.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente, un uomo sulla cinquantina, stava percorrendo la via quando avrebbe notato una densa colonna di fumo uscire dal vano motore. Con estrema prontezza, l’uomo è riuscito ad accostare il veicolo a bordo strada e ad abbandonare l’abitacolo pochi istanti prima che le fiamme divampassero, distruggendo la parte anteriore della vettura. A lanciare l’allarme è stato lo stesso guidatore.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse coinvolgere la vegetazione circostante. Presente anche la Polizia Locale di Arcore per la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di spegnimento e rimozione del mezzo.

Le cause

Le cause del rogo sono tuttora al vaglio delle autorità, ma dai primi rilievi l’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un guasto tecnico, probabilmente un corto circuito all’impianto elettrico. Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati: per l’autista solo un grande spavento.