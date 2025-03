Borseggiatori in azione al mercato cittadino

"Stavo acquistando dei prodotti ad una bancarella ma, al momento di pagare, il mio portafogli, che si trovava in borsetta, era sparito, non c'era più".

Inizia così l'incredibile racconto dell'arcorese Giovanna Torretta, una delle vittime che ieri mattina, mercoledì, è stata derubata al mercato cittadino di piazza Pertini, ad Arcore.

"Fortunatamente non avevo molto contante nel portafogli, non più di una ventina di euro - ha sottolineato la donna contattata dalla nostra redazione - Purtroppo mi hanno portato via i ricordi affettivi di una vita e le foto dei miei cari oltre alle tessere dei supermercati. Naturalmente hanno trattenuto il denaro e sicuramente avranno buttato il resto. Per favore se qualcuno dovesse trovarlo vi pregherei di consegnarlo ai carabinieri".

La donna, prima di accorgersi di non avere più il portafogli, aveva acquistato altri prodotti in un'altra bancarella.

"Secondo me potrebbero avermi curata e, approfittando della calca, sicuramente qualcuno ha messo le mani nella mia borsetta e me l'ha rubato senza che me ne accorgessi - ha raccontato la donna - Purtroppo non ho sospetti, avevo molta gente attorno, non saprei dire chi potrebbe essere stato. Appena mi sono accorta del furto mi sono subito recata nella vicina caserma dei carabinieri e mi hanno detto che anche un altro signore era stato derubato del portafogli".