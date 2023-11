Briosco, autocarro non prende bene le misure e finisce contro il ponte della Valassina

Non deve aver preso bene le misure ed è finito contro il ponte. E' successo oggi, venerdì 3 novembre, in via Leopardi a Fornaci di Briosco.

Autocarro contro il ponte

Intorno alle 11,20, un autocarro stava transitando lungo via Leopardi. Arrivato all'altezza del ponte della Valassina, ha impattato contro il manufatto con il braccio della gru che svettava dal cassone. Troppo lungo quest'ultimo per passare sotto la volta.

Nessun danno grave

Sul posto è giunta l'autopompa del distaccamento dei Vigili del fuoco di Carate Brianza. Fortunatamente l'impatto non ha provocato importanti danni al ponte sul quale corre dal Ss36.