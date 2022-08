Brucia un capanno, pompieri in via Bianchi

Le fiamme, giovedì 18 agosto, hanno completamente distrutto un capanno utilizzato come deposito per gli attrezzi in via Bianchi. Diversi i mezzi dei vigili del fuoco che sono stati impiegati per domare l'incendio.

L'intervento in serata

Le squadre del comando di Monza sono intervenute ieri, in serata, a Giussano in via Bianchi per domare l'incendio che è scoppiato all'interno di un piccolo capanno adibito a deposito attrezzi e materiale edile. Sul posto sono state inviate le autopompe del distaccamento di Seregno, e dei distaccamenti di Carate e di Seregno volontari, oltre all'autoscala della sede centrale.

Nessun ferito

L'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e si è concluso nel giro di qualche ora. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i danni sono stati tanti. Al termine dello spegnimento del fuoco, è stata messa in sicurezza tutta l'area.