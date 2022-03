Brucia un faretto, pompieri al negozio di abbigliamento

Meda

Principio di incendio in via Indipendenza dove sono arrivate due squadre di Vigili del fuoco.

Brucia un faretto al negozio di abbigliamento di Meda, intervengono i Vigili del fuoco.

Brucia un faretto

Principio di incendio ieri (sabato 26 marzo 2022), a Meda, verso mezzogiorno. I pompieri sono intervenuti presso il negozio di abbigliamento Sport Specialist di via Indipendenza, al civico 97, per un faretto che ha preso fuoco. Sul posto si sono recati i pompieri di Seregno e Bovisio Masciago con due autopompe e, per precauzione, è intervenuta anche un'ambulanza dell'Avis Meda.

Nessun intossicato

Il principio di incendio è stato rapidamente spento: i vigili del fuoco hanno infatti presto arginato il problema e hanno proceduto in seguito alle verifiche interne. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati e non è stato necessario sospendere l'attività.