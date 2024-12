Buone notizie da Lentate: domato l'incendio

E' stato domato dai Vigili del fuoco l'incendio divampato stamattina, martedì 31 dicembre, a Lentate.

L'incendio in via Garibaldi

Per cause ancora in corso di accertamento, ad andare in fiamme è stato del materiale stoccato all'interno di un edificio in disuso in via Garibaldi, di fronte alla farmacia.

Massiccio dispiegamento di forze

Sul posto sono intervenuti, oltre alle forze dell'ordine, i pompieri arrivati a bordo di un'autopompa, un'autoscala, un carro soccorso, un carro ventilazione, due autobotte e una vettura del funzionario di guardia dai comandi di Monza e Brianza e di Como. In via precauzionale è stata richiesta anche la presenza dei soccorritori del "118".

I pompieri sono riusciti ad estinguere l'incendio prima che le fiamme raggiungessero altri edifici.