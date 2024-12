Sta bruciando un forno a Lentate: operazioni di spegnimento in corso

Sono in corso in questi minuti le operazioni di spegnimento di un incendio divampato stamattina, martedì 31 dicembre, a Lentate.

A fuoco un forno

Dalle informazioni raccolte al momento, le fiamme sarebbero divampante in via Garibaldi, in un immobile prospiciente la farmacia, in passato sede di un panificio chiuso da tempo. Ad andare a fuoco una parte adibita a forno a legna.

Sul posto i Vigili del fuoco, i Carabinieri e i soccorritori del "118".

Ieri altri due incendi

Ieri altri due incendi hanno visto impegnati i pompieri del Comando di Monza e Brianza: il primo a Seregno, il secondo a Carnate. Interessati, rispettivamente, una lavanderia al piano terra di un condominio in via Bergamo e una canna fumaria in via Carlo Porta.

Seguono aggiornamenti.