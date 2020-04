Buoni Spesa, a Limbiate 280 domande nelle prime 24 ore. Il Comune ha informatizzato tutta la procedura, le richieste si inoltrano on line compilando il modello elettronico

Buoni spesa, a Limbiate 280 domande nelle prime 24 ore

Sono state 280 le domande pervenute nelle prime 24 ore al Comune di Limbiate per ottenere i Buoni Spesa. La misura, varata grazie ai fondi stanziati ai comuni dal governo, ha l’obiettivo di fornire un aiuto economico ai cittadini in difficoltà economica nel periodo dell’emergenza sanitaria e che non beneficiano di altre forme di sostegno al reddito.

Procedura totalmente informatizzata

La procedura è semplice e di facile utilizzo: “Il Comune di Limbiate è tra i pochissimi della Brianza che ha attivato una procedura totalmente informatizzata. Grazie a un modulo che si compila e invia direttamente online, il cittadino può sbrigare la pratica velocemente senza dover scaricare moduli, compilare e inviare via mai” ha spiegato il sindaco Antonio Romeo.

“Digitalizzazione è frutto del lavoro di mesi”

La compilazione on line della domanda, consentià anche gli uffici di gestire meglio l’alto numero di richieste: “Tutto questo è il risultato del lavoro di mesi che ha puntato a digitalizzare il più possibile le istanze e pratiche online – ha puntualizzato Romeo – Un lavoro che dà i suoi frutti soprattutto in un momento delicato come quello attuale dove è più che mai necessario accelerare la velocità delle pratiche perché sono in gioco bisogni fondamentali per i cittadini”

Chi non ha accesso al web può telefonare

Per i cittadini che non hanno accesso al web, è prevista la compilazione telefonica contattando i Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. “Tutto questo fa del nostro comune ancora una volta un ente all’avanguardia nell’aiuto alla popolazione in questo difficile momento” ha concluso il primo cittadino.

