Emergenza Coronavirus, contributi per i buoni spesa: ecco quanto spetta ai Comuni in Brianza

Contributi per i buoni spesa: quattrocento milioni di euro in buoni spesa ai Comuni per affrontare l’emergenza povertà a seguito dell’epidemia di Coronavirus. Sono previsti dall’ordinanza della Protezione civile. L’80% del fondo sarà distribuito in base alla popolazione, e l’altro 20% si concentrerà nelle zone più povere in base al parametro della distanza fra il reddito pro capite del Comune e quello medio nazionale.

Contributi per i buoni spesa, in arrivo 400 milioni

I soldi dovrebbero arrivare entro domani, martedì 31 marz0 2020. A quel punto sindaci e servizi sociali dovranno individuare le famiglie a cui riservare il buono spesa. L’ordinanza non stabilisce al momento l’entità di ciascun buono spesa, dando alle Amministrazioni locali margine di manovra a seconda delle situazioni specifiche.

I nostri Comuni

Ecco quanto spetta ai singoli comuni brianzoli:

AGRATE BRIANZA 82.693,80

AICURZIO 11.112,08

ALBIATE 33.797,47

ARCORE 95.072,95

BARLASSINA 37.211,68

BELLUSCO 39.311,10

BERNAREGGIO 59.425,23

BESANA IN BRIANZA 82.343,89

BIASSONO 64.944,16

BOVISIO-MASCIAGO 89.771,38

BRIOSCO 32.222,91

BRUGHERIO 185.894,04

BURAGO DI MOLGORA 22.510,44

BUSNAGO 35.971,11

CAMPARADA 11.430,17

CAPONAGO 27.456,80

CARATE BRIANZA 95.136,57

CARNATE 38.892,27

CAVENAGO DI BRIANZA 39.024,81

CERIANO LAGHETTO 34.841,88

CESANO MADERNO 214.800,35

COGLIATE 45.222,34

CONCOREZZO 83.266,37

CORNATE D’ADDA 57.251,59

CORREZZANA 16.079,64

GIUSSANO 138.190,57

LENTATE SUL SEVESO 84.305,47

LESMO 45.248,857

LIMBIATE 207.681,96

MACHERIO 39.809,44

MEDA 124.597,36

MEZZAGO 23.967,03

MONZA 651.582,23

MUGGIÒ 124.777,61

NOVA MILANESE 124.660,98

ORNAGO 27.085,69

RENATE 21.375,91

RONCELLO 25.208,94

RONCO BRIANTINO 18.571,38

SEREGNO 238.490,86

SEVESO 125.811,42

SOVICO 44.246,85

SULBIATE 22.976,98

TRIUGGIO 46.637,86

USMATE VELATE 54.738,65

VAREDO 72.080,07

VEDANO AL LAMBRO 40.175,25

VEDUGGIO CON COLZANO 22.902,76

VERANO BRIANZA 49.198,51

VILLASANTA 74.179,48

VIMERCATE 138.445,04

