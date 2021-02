Troppi assembramenti, il parco giochi di Burago chiude al pubblico. La decisione è stata assunta dal sindaco Angelo Mandelli per via dei comportamenti poco corretti mantenuti dagli utenti dell’area verde.

Burago: troppi assembramenti, il parco giochi chiude al pubblico

Lo aveva annunciato e lo ha fatto: il sindaco Angelo Mandelli ha chiuso al pubblico il parco giochi di largo Crocefisso. Nonostante i continui richiami a un uso più consapevole dell’area, gli utenti hanno continuato a mantenere comportamenti non corretti. In particolare, in questi giorni di clima primaverile, sono stati segnalati assembramenti e il mancato rispetto delle normative anti Covid, tra cui l’utilizzo delle mascherine e il mantenimento dei distanziamenti. L’Amministrazione ha ripetutamente invitato la cittadinanza a osservare tutte le misure necessarie, ma alla fine si è dovuti arrivare a una misura drastica e necessaria.

“La situazione non può essere sottovalutata”

La decisione del sindaco Mandelli è arrivata proprio in queste ore e fa seguito alla comunicazione ufficiale dell’istituzione della zona arancione per tutta la Lombardia in virtù dell’aumento di casi su tutto il territorio.