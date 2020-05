Caccia al pirata della strada FOTO E VIDEO

Caccia al pirata della strada. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri a Biassono, vedendo le immagini dello scooter si può affermare che il giovane alla guida è stato miracolato. Se l’è cavata infatti con ferite lievi.



Erano passate da poco le 22, come abbiamo già ricordato nel bilancio di quanto accaduto fra la serata di ieri e la nottata, quando i soccorsi sono stati allertati per quella che all’inizio si pensava fosse una caduta da moto. L’incidente è avvenuto lungo la Strada provinciale 234, all’altezza dell’incrocio tra via Fermi e via Misericordia, quasi sul confine con Vedano al Lambro.

Sul posto intervenivano l’automedica e i sanitari della Croce Verde di Lissone. Fortunatamente le conseguenze per il 25enne si rivelavano meno gravi di quanto temuto e il giovane veniva ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice verde.

Toccherà ai Carabinieri della Compagnia di Monza ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma ormai è accertato che lo scooter del giovane è stato centrato da una vettura, una Volkswagen, la persona alla guida si è poi allontanata senza prestare soccorso. Ora è caccia al pirata della strada, al quale gli investigatori sperano di poter risalire grazie ai rottami della vettura rimasti lungo la strada.

