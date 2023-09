Cade dalla moto, 60enne ricoverato in gravi condizioni

Drammatica caduta da moto quella avvenuta ieri sera, domenica 3 settembre, pochi minuti dopo le 22 ad Arcore. Il drammatico incidente ha avuto per protagonista un 60enne, residente a Monza, ed è avvenuto in via Monte Rosa, nelle vicinanze della rotonda che si trova all'altezza della palestra "Fit Express" e del nuovo supemercato "Md".

Il 60enne era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è caduto dal mezzo.

Sul posto carabinieri, sanitari del 118 automedica

Sul luogo dell'incidente, avvisati dai passanti che hanno assistito alla caduta da moto, sono prontamente arrivati i carabinieri, i sanitari del 118 e l'automedica.

Le condizioni dell'uomo sono molto gravi. Il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza e attualmente si trova ricoverato nel nosocomio monzese nel reparto di neuro rianimazione, in prognosi riservata.

Ora toccherà alle forze dell'ordine fare luce sulle dinamica dell'incidente anche se, secondo una prima ipotesi, sembra che il 60enne abbia perso il controllo della moto e sia caduto rovinosamente sull'asfalto. Al momento non sembrano esserci altri mezzi coinvolti nell'incidente, circostanza che rafforza l'ipotesi che il motociclista abbia fatto tutto da solo.