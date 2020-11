Cadavere trovato in un campo ad Agrate. Si è tolto la vita con un colpo di fucile l’uomo di 34 anni trovato privo di vita all’alba di oggi, mercoledì, in un campo di granoturco. Il tragico ritrovamento è avvenuto nei campi di Cascina Vergana, ad Agrate. Zona a cui si accede da una traversa di via Lecco.

Accanto al corpo trovato un fucile da caccia

L’allarme è scattato attorno alle 7.30. Ad avvisare le forze dell’ordine sarebbe stato una persona che stava camminando lungo la strada sterrata che dalla cascina porta nei campi. Poco dopo sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione cittadina, un’ambulanza di Avps Vimercate e un’automedica. La scena che i soccorritori si sono trovati davanti non ha lasciato dubbi. L’uomo giaceva a terra privo di conoscenza con accanto un fucile da caccia. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un nuovo tragico gesto a pochi giorni da quello di Roncello dove un uomo si era dato fuoco.

