Cade a scuola, soccorso un alunno di 8 anni a Giussano

Paina

Intervento in codice rosso di autoambulanza e automedica alla elementare Ada Negri: il bambino è rimasto vittima di una caduta.

Un alunno di 8 anni è stato soccorso a Giussano dopo una brutta caduta a scuola.

Ambulanze alle elementari di Paina di Giussano

Attimi di apprensione questa mattina, mercoledì 13 ottobre alla scuola elementare Ada Negri del comune di Giussano. Poco dopo le 8,30 è stata lanciata la richiesta di soccorso al numero unico per l'emergenza per un bambino di 8 anni in seguito ad una caduta, come riferisce il sito di Areu - Agenzia Regionale Emergenza Urgenza.

In via Zara, nell'istituto scolastico della frazione di Paina di Giussano, sono intervenuti a sirene spiegate un equipaggio dell'autoambulanza di Seregno Soccorso e l'automedica insieme agli agenti della Polizia locale allertati inizialmente in codice rosso. Dalle prime informazioni si è appreso infatti che un alunno di 8 anni è caduto, per cause ancora non precisate.

Le condizioni del piccolo sarebbero poi migliorate tanto che il codice di soccorso è passato da rosso a giallo. Per precauzione e per gli accertamenti del caso il bambino vittima della caduta a scuola è stato accompagnato in pronto soccorso.