Cade da un monopattino elettrico truccato e finisce in ospedale

Alla guida di un monopattino elettrico truccato, è caduto a terra e ha battuto con violenza la testa. E' finito in ospedale il 24enne del Bangladesh, residente a Milano, che nei giorni scorsi ha perso l'equilibrio ed è finito rovinosamente sull'asfalto.

Cade da un monopattino elettrico truccato

E' successo in via Don Sturzo, al confine tra Cesano Maderno e Seveso. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, il più grave della scala dell’emergenza - urgenza, ma le condizioni del giovane sono subito parse meno gravi di quanto si fosse temuto in origine. Le indagini seguite alla caduta dal monopattino elettrico hanno permesso agli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul luogo del sinistro insieme ai colleghi di Seveso, di scoprire che il motore era stato trasformato: il mezzo era in grado di raggiungere i 50 km orari, come un ciclomotore vero e proprio.

Sequestrato il monopattino

Il monopattino elettrico era quindi in grado di andare al doppio del massimo consentito dal Codice della strada. Per questa ragione, la Polizia Locale ha provveduto al sequestro del mezzo. Il giovane, trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, ha riportato un trauma cranico importante.