Cade dalla bici a Cesano: gravissimo un 54enne

Intervento di ambulanza e automedica nel pomeriggio di oggi a Cesano Maderno, in via Tevere. Qui attorno alle 16.22, in base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, un uomo di 54 anni è rimasto ferito gravemente a causa di una caduta dalla bicicletta.

La macchina dei soccorsi si è messa in modo immediatamente e la centrale operativa regionale ha inviato sul posto l’ambulanza dell’Avis Meda e l’automedica. Le condizioni del 54enne purtroppo sarebbero molto critiche tanto che è stato subito trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Cesano Maderno che ora cercheranno di ricostruire con esattezza la dinamica della caduta.

