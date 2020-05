Cade dalla bici e muore: tragedia a Cesano Maderno

Cade dalla bici e muore: tragedia ieri pomeriggio a Cesano Maderno.

Cade dalla bici e muore

Inutili i tentativi di salvargli la vita: non ce l’ha fatta l’uomo di 54 anni caduto dalla bicicletta ieri, lunedì 25 maggio, in via Tevere a Cesano Maderno, quartiere Molinello. L’uomo, Alvise Pinato, viveva a Seregno ma per anni aveva abitato a Cascina Gaeta di Cesano Maderno. La caduta improvvisa dalla sua bicicletta, una mountain bike, è avvenuta intorno alle 16.30. Un passante ha assistito da lontano alla scena ed ha allertato subito i soccorsi.

Ambulanza e automedica sul posto

La macchina dei soccorsi si è messa in modo immediatamente e la centrale operativa regionale ha inviato sul posto l’ambulanza dell’Avis Meda e l’automedica. Le condizioni del 54enne purtroppo sono apparse da subito critiche. Trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, è morto poco dopo.

Polizia Locale al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Cesano Maderno che ora cercheranno di ricostruire con esattezza la dinamica della caduta al suolo risultata poi fatale per il 54enne. L’uomo ha perso il controllo della bicicletta nel punto in cui sull’asfalto si apre una buca.

