Infortunio a Meda

Ricoverato in Neurorianimazione un 46enne residente a Ceriano Laghetto.

Cade dalla scala e batte la testa, grave un artigiano di 46 anni. L'infortunio è accaduto a Meda, nel giorno della festa dei lavoratori, domenica primo maggio.

Cade dalla scala e batte la testa, grave un artigiano

E' ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza un 46enne residente a Ceriano Laghetto, vittima di un infortunio sul lavoro avvenuto il primo maggio a Meda, in un'abitazione in via Della Cavalla. In base a quanto ricostruito, l'artigiano cerianese stava effettuando alcuni lavori di intonacatura quando, forse per un malore, ha perso l'equilibrio, è caduto dalla scala e ha picchiato violentemente la testa al suolo.

Sul posto ambulanza e Polizia Locale

Trasportato in codice giallo all'ospedale monzese, al momento è ricoverato in Neurorianimazione in prognosi riservata. In via Della Cavalla, oltre ai soccorsi del 118, gli agenti della Polizia Locale di Meda, che hanno segnalato l'accaduto all'Ats di competenza.