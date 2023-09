Cade dell'intonaco a scuola, metà aule dichiarate inagibili

Caduto un pezzo di intonaco in un'aula della scuola primaria "Paolo Borsellino" di Triuggio. Dopo un sopralluogo disposto dal Comune, metà delle aule sono state dichiarate inagibili.

Un pezzo di intonaco si è staccato dal soffitto

Un pezzo di intonaco si è staccato nella notte dal soffitto di un'aula della scuola primaria di via De Gasperi. La scoperta mercoledì mattina al rientro a scuola. A darne notizia è stato direttamente il sindaco, Pietro Cicardi, durante il Consiglio comunale che si è svolto ieri sera (giovedì 28 settembre 2023).

"E' accaduto nella notte e il pezzo di intonaco è caduto in un angolo dell'aula - ha spiegato il primo cittadino - Ci siamo subito allertati in maniera importante per verificare se anche le altre aule avessero lo stesso problema. Abbiamo immediatamente incaricato un'azienda di effettuare una verifica degli intonaci in tutte le aule. Dal sopralluogo, effettuato mercoledì pomeriggio, metà delle aule sono state dichiarate inagibili. Constatata questa situazione abbiamo deliberato come procedere".

Tre classi trasferite alla media

Sono 9 le classi attualmente in essere alla scuola primaria "Paolo Borsellino". Alcuni degli alunni che occupavano le aule dichiarate inagibili sono stati sposati in altre aule presenti nella scuola e nello spazio adibito a biblioteca della scuola (ex casa del custode). Tre classi sono state trasferite alla scuola media "che si trova in una zona strategica, vicina alla primaria, e che consente di garantire la continuità dei servizi come la mensa e il trasporto - spiega il sindaco - Siamo favoriti anche dal prolungarsi della bella stagione che consente agli alunni delle tre classi di spostarsi avanti e indietro per usufruire della mensa. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori per mettere in sicurezza le aule: la ditta incaricata ci ha fornito una mappa puntuale degli interventi che verranno eseguiti in un'aula alla volta in modo da poter consentire il rientro graduale delle classi".

La preoccupazione del sindaco

"L'evento ci ha preoccupato - ha ammesso il primo cittadino - ma siamo intervenuti immediatamente per garantire la continuità delle lezioni. Proprio alla scuola "Borsellino" è in corso la messa in opera di un nuovo impianto fotovoltaico sopra la palestra, che si aggiunge a quello già installato alla scuola media. Con quello presente sopra l'edificio del centro di aggregazione sociale il Melograno in via Puccini, in totale raggiungiamo i 108 kwh di potenza fotovoltaica installata. Una misura ragguardevole".

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 3 ottobre 2023.