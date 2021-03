Cade in scooter, ferito motociclista a Carate

Un motociclista è rimasto ferito a Carate Brianza in seguito ad una caduta.

L’incidente vicino alla chiesetta di San Bernardo a Carate

E’ stato richiesto l’intervento del 118 in codice giallo sabato 20 marzo, all’ora di pranzo, per un uomo di 33 anni che, secondo una prima ricostruzione, è caduto dallo scooter mentre risaliva via Milite Ignoto a Carate Brianza. L’incidente si è verificato attorno alle 13, a pochi passi dal santuario intitolato alla Madonna di San Bernardo, nelle vicinanze dell’incrocio e del semaforo. Non è ancora però del tutto chiara la dinamica del sinistro. Se il motocilista cioè abbia fatto tutto da solo oppure se sia stato accidentalmente urtato da un veicolo che si sarebbe poi allontanato.

Nella rovinosa caduta, il 33enne conducente dello scooter avrebbe riportato ferite al braccio destro e al volto, visibilmente sanguinante, nonostante indossasse il casco. Sul posto è intervenuta un’autoambulanza di Seregno soccorso.

Dopo le cure prestate, il giovane ha rifiutato il trasporto in ambulanza all’ospedale.