Carate Brianza, ciclista investito davanti al Taurus

Un ciclista è stato investito a Carate Brianza al rondò di via San Michele al Carso.

Carate, ferito un 57enne

Stava pedalando in compagnia di un gruppo di amici il ciclista di 57 anni rimasto ferito oggi, sabato 13 marzo qualche minuto prima di mezzogiorno, alla rotatoria davanti al negozio di articoli sportivi Taurus, all’interno dell’area commerciale lungo la provinciale Sp 6, Monza-Carate. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato urtato accidentalmente da un’auto cadendo a terra.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e un’autoambulanza della Croce Rossa di Lentate. Il personale del 118 ha prestato le prime cure allo sfortunato ciclista. Resta ancora da ricostruire la dinamica del sinistro. I Vigili urbani hanno raccolto, nel frattempo, la testimonianza del gruppo di amici del 57enne rimasto lievemente ferito.

L’uomo è stato medicato sul posto prima di essere accompagnato per accertamenti in pronto soccorso in codice verde.

Nel corso della mattina, attorno alle 11, gli operatori del 118 sono intervenuti anche a Sovico in via Volta in seguito alla segnalazione di un altro uomo di 77 anni rimasto ferito invece in seguito a una caduta, secondo quanto riferisce il portale di Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). L’anziano è stato successivamente trasportato all’ospedale di Carate Brianza.

Scontro auto e moto a Besana in Brianza

Un altro incidente, più grave, si è verificato invece alle 12,25 a Besana in Brianza, in viale Kennedy. A scontrarsi un’auto e una motocicletta. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia locale e i volontari di Seregno soccorso. Per il motociclista 35enne rimasto ferito si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.