Cade rovinosamente dalla bicicletta, paura per un giovane

Una caduta rovinosa, provocata molto probabilmente da un malore. Sono gravi le condizioni del giovane protagonista di un incidente avvenuto nella prima mattina di oggi, giovedì 29 giugno, a Usmate Velate.

Finito rovinosamente a terra

E' accaduto attorno alle 8 lungo la Sp177. L'uomo, un giovane di 21 anni di Monza, proveniva da Arcore, diretto verso Carnate, in sella alla sua bicicletta. Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull'asfalto, pare senza alcun contatto con altri veicoli.

La dinamica lascia pensare quindi ad un malore a cui è poi seguita la caduta.

Soccorso in codice rosso

Le condizioni del giovane ciclista sono apparse in un primo momento molto serie. In pochi minuti sul posto si sono portate un'ambulanza in codice rosso e due automediche. Presenti anche gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri.

Condizioni migliorate

Le cure prestate sul posto hanno sortito effetti positivi. Il quadro del 21enne è infatti velocemente migliorato; il giovane è stato quindi trasportato in ospedale in codice giallo. Non è in pericolo di vita.