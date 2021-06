Caduta da cavallo a Ornago, il 12enne non è in pericolo di vita. Sospiro di sollievo dopo la grande paura di ieri pomeriggio, venerdì 18 giugno 2021.

Trauma cranico commotivo

L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, venerdì, in un maneggio di via Banfi, a Ornago. Nel centro sportivo si stava disputando un concorso ippico, cui il 12enne stava partecipando con il suo cavallo. Il giovane, originario di Valganna (Comune in Provincia di Varese), è stato disarcionato dall'animale, finendo a terra. Secondo le prime ricostruzioni il 12enne nella caduta avrebbe battuto fortemente la testa, rimediando un brutto trauma cranico commotivo.

La paura e il sollievo

Immediato l'arrivo sul posto dei soccorsi. A Ornago è arrivato anche l'elisoccorso, giunto sul posto in codice rosso, che ha provveduto al trasporto del giovane all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le condizioni di salute del 12enne sono apparse da subito gravi, ma fortunatamente non si teme per la vita del ragazzo. Il concorso ippico è stato immediatamente sospeso. Sul posto presenti anche i Carabinieri della stazione di Bellusco, impegnati a fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto.