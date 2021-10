Caduta da cavallo: soccorsa in codice rosso una 63enne

A Limbiate

Grave infortunio nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 7 ottobre, a Limbiate. La donna è stata portata al Niguarda.

Grave infortunio nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 7 ottobre, a Limbiate. Una donna di 63 anni è stata soccorsa in codice rosso dopo una caduta da cavallo.

Limbiate, caduta da cavallo per una 63enne

L'allarme è scattato poco prima delle 17 in un maneggio di via Cisnara. In base a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza la 63enne sarebbe caduta da cavallo e avrebbe riportato un trauma toracico e e addominale.

I soccorsi in codice rosso

Vista la gravità della situazione la Centrale Operativa di Areu ha inviato a Limbiate l'ambulanza e l'elisoccorso proveniente da Milano. I soccorritori, dopo i primi accertamenti e le cure sul posto, hanno caricato la 63enne sull'elicottero per poi trasferirla all'Ospedale Niguarda di Milano in codice di massima gravità.

Per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Desio e gli agenti della Polizia locale di Limbiate.