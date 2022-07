Cade in casa, arriva l'elisoccorso. L'infortunio nel tardo pomeriggio in una villa in via Locatelli, in zona Santa Valeria a Seregno. Soccorso per traumi gravi un 70enne, trasferito all'ospedale Niguarda di Milano.

Elisoccorso in via Locatelli

E' atterrato l'elisoccorso, poco dopo le 18.30 di oggi, mercoledì 6 luglio, in un campo accanto a via Locatelli, in zona Santa Valeria a Seregno. Un uomo di 70 è caduto da una scaletta nel cortile di una villa, riportando un trauma cranico e toracico. A lanciare l'allarme il figlio, che ha trovato l'anziano riverso a terra. Tuttora da chiarire le cause della caduta da una scaletta metallica, da un'altezza modesta, a seguito della quale il seregnese ha picchiato la testa al suolo.

Il trasporto all'ospedale Niguarda

In via Locatelli è accorso il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense, in ausilio i Carabinieri e la Polizia Locale. Gli agenti hanno bloccato la strada per consentire i soccorsi. Dopo essere stato stabilizzato, il 70enne in barella è stato caricato sull'elicottero, diretto all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento dei soccorsi l'infortunato era cosciente.