Caduta in un impianto lavorativo a Villasanta: arriva l’elisoccorso FOTO VIDEO

Caduta in un impianto lavorativo a Villasanta: arriva l’elisoccorso. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri.

Caduta in un impianto lavorativo a Villasanta

Grave infortunio sul lavoro questa mattina all’interno della ditta Tagliabue Gomme di Villasanta. In base a quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento un uomo i 35 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta.

Ferito in codice giallo

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto, in via Dante Alighieri, è subito arrivata un’ambulanza proveniente da Vimercate e poco dopo è atterrato anche l’elisoccorso arrivato da Milano. Dopo i primi accertamenti sul posto fortunatamente le condizioni del 35enne sono apparse meno gravi. E’ stato così disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo con l’ambulanza.

In via Alighieri sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Villasanta e i Carabinieri.