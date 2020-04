Caduta in un impianto lavorativo, attimi di paura a Concorezzo. Un uomo di 78 anni è stato soccorso questa mattina, sabato 18 aprile, a causa di un infortunio sul lavoro.

La grande paura, poi il sollievo

L’allarme è scattato poco prima delle 9, in un impianto lavorativo situato lungo la Strada provinciale Milano-Imbersago, in territorio di Concorezzo. Un uomo di 78 anni è caduto violentemente al suolo. Le sue condizioni inizialmente hanno destato più di una preoccupazione e sul posto si sono precipitati i soccorritori di Monza in codice rosso. Per fortuna la situazione è andata migliorando nel corso dell’intervento, derubricato a verde. L’uomo è stato comunque trasportato per accertamenti medici al Policlinico di Monza. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato alla caduta del 78enne, protagonista dell’ennesimo infortunio sul lavoro verificatosi nel nostro territorio. Solo poche settimane fa un operaio di 44 anni aveva perso la vita in una ditta di Bellusco, dopo essere precipitato in un forno spento.

